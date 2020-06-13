إنفوجراف.. 7 لاعبين بالزمالك تأثرت قيمتهم التسويقية بالوباء قبل انتقالات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط تدريجيا في الأندية ومراكز الشباب وبداية التدريبات للفرق من مطلع يوليو، أدت إلي عودة الحياة مرة أخرى داخل الوسط الرياضي الذي تأثر بصورة واضحة من فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، وتعتبر أسعار اللاعبين في مقدمة التأثيرات السلبية بعدما هبطت جميع أسعار اللاعبين في العالم كله. في الإنفو جراف التالي نستعرض معا أهم 7 لاعبين تأثرت قيمتهم التسويقية في نادي الزمالك بسبب انتشار فيروس كورونا.. Advertisements















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