شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يوقع رسميًَا على تجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عقود تجديد تعاقده مع النادى الأبيض فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، فى حضور أمير مرتضى المشرف على الكرة، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذى أبرمه المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك بشأن تجديده تعاقده لمدة موسم جديد.

وشهدت الجلسة التى قادها مرتضى منصور رئيس الزمالك حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى وفاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق ويحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق الأبيض.

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون فى الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه على زيادة عقده ماليًا بقيمة 20%، حيث قام اليوم بتوقيع العقد الجديد، ليتم غلق الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

كما قرر مرتضى منصور تلبية دعوة اتحاد الكرة التى وجهت إلى أندية الدورى الممتاز، وذلك لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بالمسابقات المختلفة فى المرحلة المقبلة، لوضع التصور النهائى بشأن عودة الدورى وبطولة كأس مصر، حيث قال مرتضى منصور فى هذا الشأن: "تلقيت دعوة من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة لحضور مناقشة تخص لائحة الاتحاد وعودة الدورى والدعوة لكل رؤساء الأندية وأتمنى حضور الجميع، شكراً لعمرو الجناينى على الدعوة وسأكون حريصا على التواجد"، حيث قام اتحاد الكرة بتقسيم الأندية على مرحلتين وستجتمع مع بعض الأندية يوم الثلاثاء القادم وباقى الأندية فى اليوم التالى، وذلك لتنفيذ شروط التباعد الاجتماعى خلال الاجتماعات حتى لا يكون العدد كبير فى الاجتماع لذا حرص اتحاد الكرة على تحديد يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين للاجتماع بالأندية مقسمين على مدار اليومين لتجنب فيروس كورونا.