شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الملاكم السابق محمد إبراهيم بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، إصابة الملاكم السابق محمد إبراهيم بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء العاجل. وكتب غنيم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تمنياتنا بالشفاء العاجل للبطل الدولى السابق فى الملاكمة محمد إبراهيم لإصابته بكورونا داعين الله سبحانه وتعالى بالشفاء"، ويتابع غنيم الحالة الصحية للملاكم السابق هاتفيا من أجل توفير اللازم .

وأكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، مؤخرا على تحول إيجابية عينة فيروس كورونا لـ محمد معوض مدرب منطقة الفيوم إلى سلبية وخروجه من العزل الصحى إلى المنزلى وتحسن ملحوظ فى حالته.

وأبدى رئيس إتحاد الملاكمة حزنه الشديد على وصول الفيروس إلى أفراد اللعبة، مؤكدا التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل للموظفين، مُتمنياً زوال هذه الغمة وعودة الأمور إلى طبيعتها فى القريب العاجل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.