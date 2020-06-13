شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة الحسينى لاعبة الطائرة: هوايتى الموسيقى وتصفيف الشعر وبحب عمر خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى سارة الحسينى، لاعبة الكرة الطائرة بالنادى الأهلى والصيد السابقة ، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الفن والموسيقى وتصفيف الشعر . ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ لا أنا مبعرفش أطبخ .

سارة الحسينى 2 من نجمك المفضل؟ عمر خيرت . من مطربك المفضل؟ محمود العسيلى. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ عارضة أزياء.

سارة الحسينى لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا لا خالص . مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ هدى المفتى . بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال .

سارةالحسينى 3 تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ مش شرط عادى .

سارة الحسنيى 4

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. سارة الحسينى لاعبة الطائرة: هوايتى الموسيقى وتصفيف الشعر وبحب عمر خيرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.