شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف عملية التعقيم والتطهير تحسباً لعودة النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثف مسئولو الأهلى حالياً عملية تعقيم وتطهير كافة مبانى ومنشآت النادى، تمهيداً لعودة الأعضاء تدريجياً فى يوليو المقبل، إذا ما صدر قرار رسمى من الجهات المعنية بعودة النشاط، حيث تقوم الإدارة التنفيذية بالأهلى تحت إشراف العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادى بإجراءات التعقيم اليومية لكافة المنشآت والقطاعات بالنادى، وفقا للخطة الوقائية التى أقرتها اللجنة الطبية بالنادى برئاسة الدكتور محمد شوقي.

وعقد العميد محمد مرجان عدة اجتماعات مع أكثر من إدارة بالنادى، وكذلك مع الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالأهلى، من أجل الانتهاء من آخر الاستعدادات قبل عودة النشاط الرياضى واستقبال الأعضاء فى الفترة المقبلة، وقال الدكتور محمد شوقي، إن النادى درس كافة السُبل والإجراءات الاحترازية، ومنها استقدام البوابات المُعقمة، وتشمل عدة معايير مثل قياس درجة الحرارة، وأن يكون التعقيم بالبخار وليس بالسوائل".

وأضاف الدكتور محمد شوقى، "البوابات ستكون مُتاحة لأعضاء النادى وللعاملين، وفى كل الأفرع بما فيها منتجع مرسى مطروح، ولم يغفل النادى وضع تصميم معين يخدم ذوى الاحتياجات الخاصة".

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وأكد رئيس اللجنة الطبية بالأهلى أن النادى سيُجبر الجميع على ارتداء "الكمامة" داخل الأماكن المغلقة فى النادى، أما فى الأماكن المفتوحة فلا يمكن إلزام العضو بارتدائها إلا لو وصل النادى خطاب من وزارة الصحة بتطبيق ذلك"، موضحاً أن الاهلى مُلتزم كالعادة بتعليمات الدولة والنادى جاهز تماماً لاستقبال الأعضاء واستئناف النشاط الرياضي.

فيما كشف نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الشرط الوحيد لاستئناف النشاط الرياضى فى الأندية ويعود النشاط الرياضى فى مصر، قائلاً: إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ..سيعود النشاط الرياضى فى مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الأندية بداية من يوم 15 يونيو، قال نادر سعد :فتح الأندية سيكون بهدف إجراء إصلاحات وصيانة وتعقيم وتجديد اشتراكات الأعضاء".

وتابع: "ما سيحدث فى الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجى فى الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث أعداد إصابات كورونا كما نتوقع ونتمنى".