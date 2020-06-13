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شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات الجيم تؤهل عمرو السولية لعودة الدورى.. وحسام غالى يحتفل بالصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، وصلة تدريبات بدنية فى صالة الجيم، للحفاظ على لياقته استعداداً لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بعد فترة التوقف التى بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ونشر السولية صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال قيامه بالتدريبات.
ويخوض لاعبو الأهلى حالياً تدريبات منزلية بسبب "كورونا"، ويتابع المدرب السويسرى رينيه فايلر هذه التدريبات عبر تقارير متواصلة وعلى مدار الساعة مع اللاعبين وجهازه المعاون عبر تطبيق "الواتس آب" وهو ما سيفعله فايلر خلال أجازته بسويسرا أيضا.
عمرو السولية
كما نشر حسام غالي، كابتن النادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرم، وعلق عليها "الصيف الأخير".
حسام غالي
وتحدث المدرب السويسرى مع محمود الخطيب رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما الجمعة الماضى فى مقر الجزيرة، عن عدة أمور كروية خاصة بالفريق وتضمنت الجلسة أيضاً طلب فايلر السفر إلى سويسرا من أجل زيارة أسرته، ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال رحلة سويسرا فى مسالة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمى لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأمر.
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