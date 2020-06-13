شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لـ7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021.

وشملت جولة وزير الرياضة تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 93 فداناً، وتتضمن بجانب الصالة المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية، منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبنى ملاعب للاسكواش، ومبنى ثقافى تكنولوجي، وآخر اجتماعي، ومنطقة خدمات.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحى المبنى المخصص للوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد صرحاً رياضياً عملاقاً يضاف إلى رصيد المنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى حرصه خلال الفترة الراهنة على متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالصالات المغطاة التى ستستضيف فعاليات مونديال العالم لكرة اليد 2021 لرصد معدل الإنجاز بها، والتأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بها فى الأوقات المحددة لها بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق والمتابعة بشكل دورى مع الاتحادين الدولى والمصرى لكرة اليد لمناقشة أية مستجدات متعلقة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل، ومراجعة توقيتات الانتهاء من الصالات المغطاة، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بالبطولة، مشيراً أن مصر قادرة على إبهار العالم فى استضافتها لمونديال اليد بفضل ما تتمتع من إمكانيات وقدرات تؤهلها لذلك، علاوة على الخبرة التنظيمية المتوفرة على مستوى استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة مشروع إنشاء كل من الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والمقرر لهما استضافة بطولة العالم لكرة اليد مع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة.

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