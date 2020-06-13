شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي يعلنون الحرب على المباريات الخماسية فى توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث نجوم الكرة عن وسائل الترفيه المختلفة للهروب من الضغوط اليومية، سواء كانت ضغوط المنافسة فى الأيام العادية، أو ضغوط الحجر الصحى الذى نعيشه فى الفترة الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضى، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنعاً لانتشار الفيروس.

ومن كرة القدم يهرب اللاعبون إلى الكرة أيضاً، ولكن بمباريات خفيفة مع الأصدقاء دون ضغوط أو منافسات قوية، ويتجه النجوم إلى المباريات الخماسية التى باتت تجمع نجوم الكرة والفن مؤخراً ووحدت بين لاعبى الأهلى والزمالك، إلا أنها تسببت فى توقيع عقوبات على اللاعبين الذين لم يحصلوا على إذن مسبق من أنديتهم بخوض هذه المباريات.

الإسماعيلى يعاقب نجومه

استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، على فرض عقوبة مالية على محمود عبد العاطى دونجا وأحمد مدبولى لاعبى الفريق، بسبب مشاركتهما فى مباراة خماسي، مع نجوم الأهلى حسام غالى ومحمد شريف، بالإضافة إلى الفنان محمد حماقي، خلال الأيام الماضية، ويأتى هذا القرار بعد حالة الجدل التى صاحبت صور المباراة على السويشال ميديا والهجوم الذى لاقته إدارة الدراويش الرافضة لعودة مسابقة الدورى خوفاً من وقوع إصابات بفيروس كورونا، وفى نفس الوقت يشارك لاعبوها فى مباراة خماسية، لاسيما أن الثنائى لم يحصل على إذن من إدارة الإسماعيلى للمشاركة فى المباراة، بالإضافة للتخوف من تعرضهما للإصابة خلال المباراة تعوق فرص ظهورهما مع الفريق حال الإعلان عن عودة الدورى بشكل رسمي.

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لاعبي الاسماعيلي

ناصر ماهر وأحمد حمدى

خلال الموسم الماضي، تعرض ناصر ماهر، لاعب الأهلي المعار حالياً إلى نادي سموحة، لعقوبة قاسية من جانب محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي آنذاك، بسبب مشاركته في إحدى مباريات الكرة (الخماسي)، وكذلك أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، وكشف يوسف أن الغرامة التي وقعها على ناصر بلغت 50 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح، ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للاعب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم خماسية، مع زملائه أحمد حمدي، وأحمد فتوح، لاعب الزمالك.



ناصر ماهر واحمد حمدى

محمد عنتر والونش

الثنائي محمد عنتر ومحمود حمدي "الونش"، لاعبا الزمالك، تعرضا لعقوبة أيضاً بسبب خوض مباراة كرة قدم خماسي في أحد التجمعات، وانتشرت صورة شهدت تجمعًا كرويًا لعدد من لاعبي الأندية ومسؤولي الأندية المصرية حاليًا وسابقًا، في عصر كورونا، وكان أسامه حسن لاعب الزمالك السابق قد نشره، و تواجد بها عدد 20 فردًا كان أغلبهم لاعبين ومسؤولين حاليين في عدد من الأندية المصرية، بالإضافة إلى إعلاميين ومحليين، وكذلك لم يغب الجانب الفني عنها، وشهد التجمع تواجد ثنائي الزمالك عنتر والونش.