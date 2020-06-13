شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يغري وولفرهامبتون بـ110 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن نجميه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي ليفربول الإنجليزي تقديم عرضًا لنظيره وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع لاعبيه الإسباني أداما تراوري والبرتغالي روبن نيفيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وسيلجأ الريدز لإغراء إدارة الولفز بعرض يبلغ 110 مليون جنيه إسترليني، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، للاستغناء عن اللاعبين اللذين يعتبرا من الأعمدة الرئيسية للفريق.
وأشارت الصحيفة إلى أن اسم «تراوري» ارتبط بالانتقال إلى ليفربول على مدار الموسم الجاري، فيما يرغب المدير الفني الألماني للريدز يورجن كلوب في الحصول على خدمات «نيفيس» كذلك لتدعيم خط وسط ميدانه.
وشارك اللاعب البرتغالي في 43 مباراة هذا الموسم أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع هدفين وتحصل على 7 بطاقات صفراء، في المقابل لعب الجناح الإسباني 43 مباراة أيضًا سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 آخرين، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.
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