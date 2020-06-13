شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يقدم عرضًا لمدافع نيس الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي بعرض للتعاقد مع مدافع نادي نيس الفرنسي مالانج سار، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم خطوطه الخلفية الموسم القادم.
وأكدت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية تقدم النيراتزوري بعرض للاعب يتضمن التوقيع على عقد يمتد لـ4 سنوات، إذ يأمل النادي الإيطالي في إقناع الفرنسي بالاضمام إليه كلاعب حر.
وينتهي عقد «سار»، صاحب الـ 21 عامًا، مع فريقه نيس هذا الصيف ليصبح لاعبًا حرًا بإمكانه الرحيل عن ملعب أليانز ريفييرا مجانًا لأي فريق مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.
وشارك نجم منتخب فرنسا للشباب تحت 21 عامًا في 20 مباراة هذا الموسم مع فريقه في جميع البطولات ونجح خلالها في هز الشباك في مناسبة وحيدة.
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