شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في برشلونة: لم نتحدث مطلقًا عن بيع فاتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد خافيير فيلاخوانا، المدير المسؤول عن فريق برشلونة «ب» وفرق الفئات العمرية بالنادي، عدم نية البلوجرانا بيع نجمه الشاب أنسو فاتي صاحب الـ17 عامًا، كما ادعت بعض التقارير.

وكانت تقارير قد ادعت تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض لبرشلونة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات اللاعب الشاب.

وقال «فيلاخوانا» لصحيفة «سبورت» الإسبانية: «بالنسبة لنا ليس هناك قصة مع فاتي، لم نتحدث مطلقًا عن بيعه».

وأضاف المسؤول بالنادي الكتالوني: «لن نستخدم لاعبين من الأكاديمية للحصول على المال. من حيث المبدأ، ليس لدينا أي نية لبيع اللاعبين الذين نؤمن أنهم سيلعبون في الفريق الأول».

واختتم «فيلاخوانا»: «أعتقد أنه سعيد وسيكون لاعبًا مهمًا في السنوات القادمة».

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