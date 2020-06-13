شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يتوقع سيناريو جلسات اتحاد الكرة مع الأندية بشأن عودة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توقع الإعلامي أحمد شوبير سيناريو الجلسات التي ستعقدها اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة مع الأندية، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.

وكتب «شوبير» عبر حسابه بموقع «تويتر»: «يبدو السيناريو كالتالي، دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة، والإجابة ستكون نلجأ للتصويت، والتصويت سيكون بإلغاء الدوري، والموافقة على لعب الكأس، وبحث موعد الدوري الجديد، وكل عام وأنتم بخير».

وتجتمع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية، خلال الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع «فيفا» فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التي طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وتنطلق الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

وستلتقي اللجنة يوم الأربعاء، مع أندية الزمالك والإنتاج الحربي وطنطا والمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني.

بينما سيخصص يوم الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالنزام التام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

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وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية المتبعه بسبب انتشار فيروس «كورونا».