شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسي يتوصل لاتفاق للتوقيع مع نجم إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي نيس الفرنسي لاتفاق للحصول على توقيع نجم وسط نادي إيفرتون الإنجليزي مورجان شنايدرلين، للانضمام إليه بداية من الموسم القادم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «نيس ماتين»، سيتمم صاحب الـ30 عامًا انتقاله إلى النادي الفرنسي مقابل 2 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى متغيرات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي ينتظر أن يخضع للفحص الطبي في ملعب أليانز ريفييرا في بداية الأسبوع القادم.

ويعود «شنايدرلين» إلى دوري بلاده بعد 12 عامًا من رحيله عن ستراسبورج الفرنسي للانضمام إلى الدوري الإنجليزي من بوابة ساوثهامبون في يوليو 2008، ليلعب بعدها بقيمص كل من مانشستر يونايتد قبل أن يستقر في إيفرتون بداية من يناير 2017.

وخاض اللاعب الفرنسي 18 مباراة هذا الموسم مع التوفيز لم يحرز خلالها أي أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

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