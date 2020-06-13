شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها برشلونة ضد مايوركا وبايرن مع مونشنجلادباخ.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم السبت مباريات الأسبوع الـ31 من مباريات الدوري الألماني، ففي الثالثة والنصف عصرًا تقام 5 مباريات، وهي: هيرتا برلين وآينتراخت فرانكفورت، وكولن ويونيون برلين، وفولفسبورج وفرايبورج، وبادربورن وفيردر بريمن ودوسلدورف وبوروسيا دورتموند.

وتقام في السادسة والنصف مساء مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا مونشنجلادباخ، والتي تعد أبرز مباريات الجولة.

وتشهد منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني إقامة 4 مباريات، وهي إسبانيول وألافيس، وتقام في الثانية ظهرًا، وسيلتا فيجو أمام فياريال، وتقام في الخامسة مساءً، وليجانيس مع بلد الوليد، في السابعة والنصف، وبرشلونة ضد ريال مايوركا، في العاشرة مساءً.