شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لعدد 7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021.

و شملت جولة وزير الرياضة تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 93 فداناً، والتى تتضمن بجانب الصاله المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبني ملاعب للإسكواش، ومبنى ثقافي تكنولوجي، وأخر اجتماعي، ومنطقة خدمات.

كما تفقد الدكتور أشرف صبحي المبنى المخصص للوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد صرحاً رياضياً عملاقاً يضاف إلى رصيد المنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

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ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرصه خلال الفترة الراهنة على متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالصالات المغطاة التى ستستضيف فعاليات مونديال العالم لكرة اليد 2021 لرصد معدل الإنجاز بها، والتأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بها فى الأوقات المحددة لها بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق والمتابعة بشكل دوري مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد لمناقشة أية مستجدات متعلقة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل، ومراجعة توقيتات الانتهاء من الصالات المغطاة، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بالبطولة، مشيراً أن مصر قادرة على إبهار العالم فى استضافتها لمونديال اليد بفضل ما تتمتع من إمكانيات وقدرات تؤهلها لذلك، علاوة على الخبرة التنظيمية المتوفرة على مستوي استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة مشروع إنشاء كل من الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والمقرر لهما استضافة بطولة العالم لكرة اليد مع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة.