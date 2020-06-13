شكرا لقرائتكم إصابة الملاكم السابق محمد إبراهيم بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة عن إصابة الملاكم السابق محمد إبراهيم بفيروس كورونا متمنيا الشفاء للاعب ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " .

و كتب غنيم على صفحته : "تمنياتنا بالشفاء العاجل للبطل الدولي السابق في الملاكمه محمد ابراهيم لإصابته بالكورونا داعين الله سبحانه وتعالي بالشفاء " ، حيث يتابع غنيم الحالة الصحية للماكم السابق هاتفيا ، من أجل توفير اللازم .

Advertisements

وأكد محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة،مؤخرا على تحول إيجابية عينة فيروس كورونا لـ محمد معوض مدرب منطقة الفيوم إلى سلبية وخروجه من العزل الصحى إلى المنزلى وتحسن ملحوظ فى حالته.

وأبدى رئيس إتحاد الملاكمة حزنه الشديد على وصول الفيروس إلى أفراد اللعبة، مؤكدا التزامه فى عمل الاتحاد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بتقليل عدد ساعات العمل للموظفين، مُتمنياً زوال هذه الغمة وعودة الأمور إلى طبيعتها فى القريب العاجل.

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.