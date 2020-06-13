شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يُجدد مفاوضاته مع "رفعت" للاستمرار فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو الاتحاد السكندرى المفاوضات مع أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق المُعار من الزمالك، من أجل الاستمرار ضمن صفوف الفريق بالموسم المقبل، بعد تألقه مع الفريق السكندرى خلال فترة الإعارة، وذلك بناءً على طلب الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف، حيث يرغب مسئولو زعيم الثغر فى الحصول على رغبة اللاعب من أجل مواصلة المفاوضات مع الزمالك حول استمراره ضمن صفوف الفريق السكندرى.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عودة رفعت إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم القادم، بعد نهاية فترة الإعارة مع الاتحاد السكندرى، إلا أن زعيم الثغر يواصل تمسكه باللاعب حيث يرغب فى تجديد استعارته من قلعة ميت عقبة على أن تشهد الفترة القادمة مفاوضات مكثفة مع رئيس الزمالك حول تلك المسألة.

وتلقى أحمد رفعت مجموعة من العروض من أندية الدورى الممتاز بخلاف عرض الاستمرار مع الاتحاد السكندرى، إلا إنه وضع أولوية للعودة إلى صفوف الزمالك بعد إعلان مرتضى منصور بإعادته مرة أخرى إلى صفوف الفريق، إلا فى حالة موافقة النادى الأبيض على استمراره خارج قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد.

وشارك أحمد رفعت مع الاتحاد السكندرى محليا هذا الموسم فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 أهداف بمعدل دقائق 1114 دقيقة، بخلاف قيادته لزعيم الثغر للوصول إلى دور الثمانية فى البطولة العربية التى ودعها زعيم الثغر أمام الإسماعيلى الذى تأهل إلى دور نصف النهائى ليلاقى الرجاء المغربى، ومن المقرر أن يحسم أحمد رفعت مصيره النهائى مع مسئولى الزمالك خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر مسئولى الأبيض مصير النشاط الكروى لحسم مختلف الملفات بالفريق.