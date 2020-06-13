شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يحدد 6 إجراءات احترازية عند استئناف النشاط الرياضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوي، 6 تعليمات بإجراءات احترازية، سيتم تطبيقها فور استئناف النشاط الرياضى من جديد والمتوقف منذ شهر مارس الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا. جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوى عبر الفيديو كونفرانس مع إبراهيم شاهين رئيس منطقة كفر الشيخ، وأبو بكر عاشور عضو مجلس إدارة المنطقة، بالإضافة إلى مدربى المنطقة.

وأكد الدهراوى، رئيس إتحاد الكاراتيه، أن هناك ضوابط وتعليمات وإجراءات احترازية سيتم تطبيقها على جميع أسرة الكاراتيه عند اتخاذ قرار رسمى باستئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح الدهراوى أن التعليمات تتضمن أنه من الضرورى أن يكون لكل لاعب زجاجة مياه خاصة به، وارتداء كمامة أثناء التدريب، ويلتزم اللاعب بعدم استعمال الحمامات و غرف خلع الملابس، و يتم تقليل فترات التدريب، وكذلك تقليل عدد اللاعبين فى الفترة الواحدة، وأخيرًا أن يكون التدريب فى أماكن مفتوحة جيدة التهوية.

وأشار الدهراوى إلى أنه سيعمل جاهداً مع مجلس الإدارة لإنشاء صندوق خاص بالمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين أنفسهم.

ودعا الدهراوي الجميع للتكاتف خلال الفترة المقبلة للخروج من تلك الأزمة إلى بر الأمان.