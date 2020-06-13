شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تصويت الأندية على عودة الدوري محسوم قبل اجتماع الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، أن مناقشة الأندية فى عودة مسابقة الدورى العام خلال الاجتماع المرتقب مع اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل، هو أمر محسوم من قبل عقد الاجتماع، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر، "يبدو السيناريو كالتالي.. دعوة الأندية ومناقشتها فى إمكانية العودة، الإجابة ستكون نلجأ للتصويت، التصويت سيكون بالإلغاء للدورى الموافقة على لعب الكأس بحث موعد الدورى الجديد وكل عام وأنتم بخير".



احمد شوبير

وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

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ويعقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعا مع 6 أندية دورى ممتاز الثلاثاء المقبل فى الثانية والنصف ظهرًا بمقر اتحاد الكرة لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى وشروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه سيتم الاجتماع بين اللجنة الخماسية يوم الثلاثاء بـ6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى والاتحاد السكندرى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة ووادى دجلة ثم اجتماع الأربعاء مع أندية الزمالك والإنتاج الحربى وطنطا والمقاولون العرب ونادى مصر وأسوان.

وتختتم اللجنة الخماسية اجتماعاتها يوم الخميس بأندية بيراميدز والمصرى وسموحة والجونة والإسماعيلى وحرس الحدود وأنه تم تقسيم الأندية لصعوبة الإجتماع بهم جميعا إعمالا بشروط الدولة فى التباعد الإجتماعى بسبب فيروس كورونا.