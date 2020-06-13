شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث إطلالات مشاهير الكرة مع "النص الحلو" فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حياة نجوم الكرة مليئة بالتحديات والمواقف الصعبة والشائعات الصادمة، ولكنها أيضًا مليئة بالحب والرومانسية والغرام، فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، دفعت مشاهير الكرة لاستعادة الغزل والرومانسية مع النص الحلو في حياتهم حيث يقوم النجوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع خطيباتهم أو زوجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

من ناحية أخرى أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب، وقال أشرف صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم على قناة اون تايم سبورت الذى يقدمه الإعلامى احمد شوبير ان الفترة من 15 يونيو الجارى وحتى اول يوليو المقبل ستشهد قيام الاندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كافة الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

كما أكد وزير الشباب والرياضة ان القرار يشمل صالات الجيم وكل المؤسسات الرياضية فى اطار حرص الدولة على عودة الشباب لممارسة النشاط الرياضى مرة أخرى، فيما أكد أشرف صبحى انه يتوقع ان يكون أول أغسطس المقبل الموعد المناسب لعودة النشاط الرياضى كاملا.



احمد بيكهام وخطيبته



احمد عادل عبد المنعم وزوجته

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اسلام محارب وزوجته



جدو وزوجته



جنش وزوجته



حمدى فتحى وخطيبته



رمضان صبحى وزوجته



زيدان وزوجته



عبد الرحمن مجدى وخطيبته



محمد الشناوى وزوجته