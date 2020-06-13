وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تفقد الصالة المغطاة والمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل متابعة كافة الترتيبات المتعلقة باستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد.

وحصلت مصر في وقت سابق على شرف تنظيم كأس العالم لكرة اليد يناير 2021.

ووفقا لما جاء بالصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزير الشباب والرياضة، تفقد صبحي مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لعدد 7500 مشجع.

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وقدم أشرف صبحي الشكر إلى مسؤولي إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية والتى تعد صرحاً رياضياً عملاقاً يضاف إلى رصيد المنشآت الرياضية في مصر.

ويحرص وزير الرياضة خلال الفترة الراهنة على متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالصالات المغطاة التى ستستضيف كأس العالم لكرة اليد 2021 لرصد معدل الإنجاز بها، والتأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بها فى الأوقات المحددة لها بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأكد صبحي أن مصر قادرة على إبهار العالم فى استضافتها لمونديال اليد بفضل ما تتمتع من إمكانيات وقدرات تؤهلها لذلك، علاوة على الخبرة التنظيمية المتوفرة على مستوي استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

وشدد على أنه يتابع بشكل دوري مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد لمناقشة أية مستجدات متعلقة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل، ومراجعة توقيتات الانتهاء من الصالات المغطاة، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بالبطولة.