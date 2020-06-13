"يتفوق على جميع مهاجمي العالم".. من هو "الجوكر" المرشح للأهلي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي وضع المغربي كريم البركاوي نجم حسنية أغادير المغربي على قائمة المطلوبين لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال البركاوي لصحيفة "البطولة " المغربية إن إدارة الأهلي تقدمت بعرض لإدارة حسنية أغادير من أجل الظفر بصفقة البركاوي.

ويضم الأهلي بين صفوفه 6 أجانب وهم: التونسي على معلول والمالي أليو ديانج والسنغالي أليو بادجي والنيجيري جونيور أجايي والأنجولي جيرالدو بالإضافة إلي المغربي وليد أزارو المعار للاتفاق السعودي.

وفي حالة رغبة الأهلي فى التعاقد مع أجنبي جديد عليه التخلص من محترف من الخمسة بالإضافة لبيع أو تجديد إعارة أزارو مع بقاء لائحة اتحاد الكرة دون تغيير في الموسم الجديد.

وتمنح لوائح اتحاد الكرة الأندية المصرية الحق في التعاقد مع 4 أجانب بالإضافة إلى لاعب فقط سوري أو فلسطيني أو من شمال أفريقيا يقيد كلاعب محلي باستثناء مركز حراسة المرمي الذي يقتصر فقط على المصريين.

فمن هو البركاوي هدف الأهلي الجديد؟

ابن أغادير

ييلغ كريم البركاوي من العمر 25 عاما حيث إنه من مواليد الـ18 من نوفمبر لعام 1995 وينحدر من مدينة أغادير المغربية التي يلعب منذ بدء مشواره الاحترافي مع كرة القدم بأهم أنديتها "حسنية أغادير".

يلعب البركاوي في مركز المهاجم بصفة أساسية، بالإضافة إلى الجناح الأيسر والمهاجم الثاني ويتمتع بقدرات فنية ممتاز في التعامل داخل منطقة الجزاء.

الجوكر

يلقب البركاوي بـ"الجوكر" الشخصية الخيالية التي تجمع ما بين الجنون والخداع وغرابة الأطوارِ، وقدمت في السينما أكثر من مرة.

وقال البركاوي الذي يحتفل بعد أهدافه بقناع الجوكر إن اللقب جاء في عهد المدرب عبد الهادي السكتيويبسبب تسجيله للأهداف القاتلة وتغيير مجرى المباريات فور دفع المدرب به.

رقم تاريخي

تألق البركاوي بشكل لافت للنظر هذا الموسم حيث سجل 17 هدفا بواقع 9 أهداف سجلها ببطولة الكونفدرالية قاد بها ناديه لإنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية، و8 أهداف في الدوري المغربي في المركز الثالث بترتيب الجدول.

وحقق المغربي خلال هذه المباريات رقماً تاريخياً بتسجيله لهاتريك (3 أهداف) مرتين، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكونفدرالية، يسجل ثلاثيتين في نسخة واحدة.

أفضل مهاجم في العالم

توهج البركاوي في الكونفيدرالية رفقة ناديه لم يضعه فقط على صدارة الهدافين في أفريقيا بل في العالم، وذلك وفقاً لما جاء في موقع "هبة سبور" المغربي.

وتحت عنوان "كريم البركاوي يتفوق على جميع مهاجمي العالم" تحدث الموقع المغربي أثناء توقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) عن وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لمهاجم حسنية أغادير كأفضل هداف للمسابقات القارية في العالم بـ7 أهداف يليه الأوروجوياني مارتين بوينو، مهاجم ويسترن سوبورز النيوزلندي بـ 6 أهداف، بينما جاء جوزيب إليسيتش، مهاجم أتلانتا الإيطالي ثالثا بـ 5 أهداف.

عروض

تلقى البركاوي العديد من العروض الأوروبية والمحية والعربية بعد تألقه هذا الموسم حيث يرغب عملاقي المغرب، الوداد والرجاء في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلي دخول نادي الدحيل القطري بقوة للظفر بخدمات اللاعب بجانب اهتمامات من أندية دوري الدرجة الثانية الألماني والدوري البلجيكي بحسب ما جاء في موقع "FUSSBALLECK" الألماني.

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المنتخب

يسير البركاوي على ضرب مواطنه أيوب الكعبي فبعد تألقه مع حسنية أغدير ضمه الحسين عموتة لمنتخب المغرب للمحليين قبل أن يوجه له البوسني وحيد خاليلودزيش مدرب أسود الأطلس الدعوة للإنضمام ضمن القائمة التي كانت من المنتظر أن تواجه أفريقيا الوسطى بتصفيات أمم أفريقيا قبل التأجيل بسبب تفشي وباء كورونا .

الجدير بالذكر أن بركاوي الذي ينتهي عقده في صيف 2021 لعب طوال مشواره الكروي 132 مباراة وسجل فيها 41 هدفا وصنع 10 أهداف وتلقى البطاقة الصفراء 3 مرات فقط، ولم يطرد مطلقاً.