تقرير صحفي يكشف خسائر الدوري الألماني من حقوق البث التلفزيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الدوري الألماني سيخسر 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التلفزيوني بسبب كورونا.
وتوقعت مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية تحقيق الأندية الألمانية الـ36 التابعة لدوري الدرجة الأولى والدرجة الثانية، في موسم 2020/2021، إيرادات بقيمة 2ر1 مليار يورو بدلا من 35ر1 مليار يورو كان منصوصا عليها في العقد الإعلامي الحالي.
واستندت المجلة في تقريرها إلى خطاب بهذا الخصوص بعثت به اللجنة المالية التابعة لرابطة الدوري الألماني إلى الأندية الـ36 أمس الجمعة.
يشار إلى حدوث مشاكل في مدفوعات حقوق البث التلفزيوني بعد توقف الدوري الألماني بسبب جائحة كورونا.
وكان كريستيان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة، قد أدلى بتصريحات في نهاية أبريل الماضي قال فيها إنه اتفق مع كل الشركاء الإعلاميين "تقريبا" على الحصول على دفعات مقدمة عن الأقساط المستحقة من حقوق البث التلفزيوني.
وفي أعقاب الجمعية العمومية لرابطة الدوري الألماني في 23 أبريل الماضي، في الموسم الحالي 2019/2020، تم توزيع 51 مليون يورو على الأندية الـ36، ومن المنتظر توزيع 200 مليون يورو أخرى عند إتمام بث آخر مباريات الموسم الحالي، وذكرت "كيكر" أن هذا يتوقف على "سلوك الشركاء في الدفع".
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