صالح جمعة يبحث عن طوق النجاة في أوروبا

بدأ صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رحلة البحث عن عرض أوروبى للرحيل عن المارد الأحمر ولو على سبيل الإعارة.
واستقر صالح على الرحيل لاستعادة فرصة المشاركة والعودة للمنتخب خاصة أنه ابتعد عن اللعب فى الفترة الأخيرة بسبب عدم قناعة فايلر بأدائه.
على صعيد متصل ، شارك محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى
ونقل الخطيب وجهة نظره للكاف بخصوص استكمال البطولات الحالية بعد تأهل الأهلى لدور الأربعة ببطولة دورى أبطال أفريقيا ، ورحب الخطيب باستكمال دورى الأبطال فى شهرسبتمبر المقبل.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى أن القلعة الحمراء ترحب باستكمال الدورى فى الموسم الحالى خاصة بعد قرارات وزير الرياضة أشرف صبحى بعد اجتماعه مع الجهات المسؤولة بعودة التدريبات بداية من شهر يوليو المقبل وفتح الأندية فى منتصف شهر يونيو الجاري.
وقال مدير الكرة إن استكمال بطولة الدورى أمر مهم بالنسبة للأندية تجنباً لخسائر مالية كبيرة ستتعرض لها موضحاً أن فكرة إلغاء الدورى واستكمال الكأس أمر مرفوض تماماً.
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