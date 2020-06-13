رحيل فايلر.. صداع فى رأس الأهلي

أصبح رحيل المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى بمثابة صداع مزمن فى رأس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب فى ظل تأجيل فايلر حسم ملف تجديد عقده فى الفترة الأخيرة. فايلر رفض فكرة توقيع عقده الجديد قبل السفر إلى سويسرا للاطمئنان على أسرته والحصول على إجازة قصيرة يقضيها فى بلاده وهو الأمر الذى أزعج إدارة الأهلى خوفاً من رحيل فايلر خاصة أن المدرب السويسرى يملك عروضاً بالفعل للرحيل. قصيرة يقضيها فى بلاده وهو الأمر الذى أزعج إدارة الأهلى خوفاً من رحيل فايلر خاصة أن المدرب السويسرى يملك عروضاً بالفعل للرحيل. وأبدت 3 أندية خليجية رغبتها فى التعاقد مع فايلر على رأسها الجزيرة الإماراتى بجانب عرضين سعوديين بخلاف أن فايلر يملك عرضاً سويسرياً بجانب عرض من أحد الأندية الإسبانية فى دورى الدرجة الأولى. بخلاف أن فايلر يملك عرضاً سويسرياً بجانب عرض من أحد الأندية الإسبانية فى دورى الدرجة الأولى. ورغم أن فايلر أعطى الأولوية للبقاء مع الأهلى فى المرحلة القادمة إلا أن المدرب السويسرى فى جلسته الأخيرة مع الخطيب أكد أنه يترقب حسم خريطة طريق عودة البطولات فى المرحلة القادمة أولاً قبل التجديد رسمياً للأهلى بجانب أن فايلر طلب استشارة زوجته لتحديد مصيره مع الأهلي.

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