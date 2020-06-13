أشرف صبحي يتابع الأعمال الإنشائية بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة كل من مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالاسمرات، ومركز شباب أهالينا بحي السلام لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بهما، ورصد معدل الإنجاز بهما على أرض الواقع تمهيداً لافتتاحهما.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى مسئولى إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود المبذول فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تعد صرحاً رياضياً عملاقاً يضاف إلى رصيد المنشآت الرياضية والشبابية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى حرصه خلال الفترة الراهنة على متابعة الأعمال الإنشائية الجارية بالصالات المغطاة التى ستستضيف فعاليات مونديال العالم لكرة اليد 2021 لرصد معدل الإنجاز بها، والتأكيد على الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بها فى الأوقات المحددة لها بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع مسئولى الاتحاد الدولي لكرة اليد.

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وأشار وزير الرياضة إلى التنسيق والمتابعة بشكل دوري مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد لمناقشة أية مستجدات

متعلقة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل، ومراجعة توقيتات الانتهاء من الصالات المغطاة، وكافة الأمور اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة بالبطولة، مشيراً أن مصر قادرة على إبهار العالم فى استضافتها لمونديال اليد بفضل ما تتمتع من إمكانيات وقدرات تؤهلها لذلك، علاوة على الخبرة التنظيمية المتوفرة على مستوي استضافة البطولات الرياضية الدولية فى مختلف الألعاب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد قام خلال الأيام الماضية بزيارة مشروع إنشاء كل من الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية والمقرر لهما استضافة بطولة العالم لكرة اليد مع الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة.