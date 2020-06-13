وزير الرياضة يتفقد المدينة الرياضية والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم السبت، مشروع الصالة المغطاة المقامة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم الانتهاء من إنشائها وفق المعايير الدولية، وتسع لعدد 7500 مشجع، ومن المقرر أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021. أن تستضيف منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التى ستقام بمصر فى يناير 2021. و شملت جولة الوزير تفقد المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة المقامة على مساحة 93 فداناً، والتى تتضمن بجانب الصاله المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبني ملاعب للإسكواش، ومبنى ثقافي تكنولوجي، وأخر اجتماعي، ومنطقة خدمات. مساحة 93 فداناً، والتى تتضمن بجانب الصاله المغطاة مجموعة متنوعة من الإنشاءات الرياضية منها مجمع الملاعب ومنطقة الألعاب الجماعية وملاعب متعددة الأغراض، وأماكن مخصصة للعائلات والأطفال، وصالات للألعاب الفردية، ومجمع حمامات سباحة وملاعب للتنس، ومبني ملاعب للإسكواش، ومبنى ثقافي تكنولوجي، وأخر اجتماعي، ومنطقة خدمات.

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