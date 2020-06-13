أحمد المهدي يمثل طلائع الجيش في اجتماع الجبلاية

يمثل العميد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، ناديه فى اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع الأندية والمقرر له أن يقام يوم الثلاثاء المقبل بمقر الجبلاية .

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد مع الأندية لمناقشتهم فى لائحة النظام الأساسى بالإضافة إلى شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب التصور الخاص بتطوير نظام المسابقات .

وتجتمع اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني مع الأندية أعضاء

الجمعية العمومية، خلال الأسبوع المقبل.

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ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والإجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد

ونظام المسابقات.

وتنطلق الاجتماعات يوم الثلاثاء المقبل، بلقاء أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة

من القسم الأول و ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

وستلتقي اللجنة يوم الأربعاء، مع أندية الزمالك والانتاج الحربي وطنطاوالمقاولون العرب ونادي مصر وأسوان، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثانية بالقسم الثاني، بينما سيخصص يوم الخميس للاجتماع بأندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة والجونة وحرس الحدود، ويسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الثالثة بالقسم الثاني، مع التأكيد على الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية.

وستقوم اللجنة الخماسية بالاجتماع مع أندية الدرجتين الثالثة والرابعة في المناطق التابعين لها، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب انتشار فيروس "كورونا".