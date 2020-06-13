6 إجراءات احترازية من اتحاد الكاراتيه المصري عند استئناف النشاط الرياضي

وضع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي ست تعليمات سيتم تطبيقها فور استئناف النشاط الرياضي من جديد والمتوقف منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس بإبراهيم شاهين رئيس منطقة كفر الشيخ، وأبو بكر عاشور عضو مجلس ادارة المنطقة، بالإضافة إلى مدربي المنطقة.

أكد الدهراوي أن هناك ضوابط وتعليمات وإجراءات احترازية سيتم تطبيقها على جميع أسرة الكاراتيه عند اتخاذ قرار رسمي باستئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة.

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أضاف أن التعليمات تتضمن أنه من الضروري أن يكون لكل لاعب زجاجة مياه خاصة به، وارتداء كمامة أثناء التدريب، ويلتزم اللاعب بعدم استعمال الحمامات

و غرف خلع الملابس، و يتم تقليل فترات التدريب، وكذلك تقليل عدد اللاعبين في الفترة الواحدة، وأخيرًا أن يكون التدريب في أماكن مفتوحة جيدة التهوية.

وتطرق الدهراوي في حديثه عن الصندوق حيث قال أنه سيعمل جاهدا مع مجلس الإدارة لإنشاء صندوق خاص بالمدربين يكون مجلس إدارته من المدربين نفسهم.

واختتم الدهراوي تصريحاته بأنه يجب على الجميع التكاتف خلال الفترة المقبلة للخروج من تلك الأزمة إلى بر الأمان.