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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع أحمد شديد قناوي

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يسعى مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في التعاقد مع  أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي الحالي والنادي الأهلي السابق .

 

 

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد "  إن النادي يرغب  في التعاقد مع شديد قناوي لدعم مركز الظهير الأيسر الذي لم يتواجد

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فيه لاعبين سوى محمود البدري اللاعب الصاعد صاحب الـ 17 عامًا .

 

 

 

ومن المقرر أن يرسل النادي الدراويش عرض رسمي لضم شديد قناوي خلال الأيام المقبلة بعد حسم عودة الممتاز من عدمة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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