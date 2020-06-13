الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع أحمد شديد قناوي

يسعى مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في التعاقد مع أحمد شديد قناوي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي الحالي والنادي الأهلي السابق .

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن النادي يرغب في التعاقد مع شديد قناوي لدعم مركز الظهير الأيسر الذي لم يتواجد

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فيه لاعبين سوى محمود البدري اللاعب الصاعد صاحب الـ 17 عامًا .

ومن المقرر أن يرسل النادي الدراويش عرض رسمي لضم شديد قناوي خلال الأيام المقبلة بعد حسم عودة الدوري المصري الممتاز من عدمة .