الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد استكمال مسابقة كأس الملك

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت،على استكمال ما تبقى من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تأمين طواقم تحكيم أجنبية لما تبقى من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، " الدوري السعودي " بمساعدة تقنية الـ "VAR".

وشدد رئيس اتحاد القدم على وضع بروتوكولاً صحياً للأندية السعودية قبل استئناف المسابقات، قائلاً:" سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً"، وأنه تم تحديد مناطق

تدريبات الأندية.

وأشار المسحل " أن الاتحاد السعودي يسعى مع رابطة المحترفين على انطلاق كافة المسابقات ابتدءاً من 4 أغسطس المقبل حسبما تم إلإعلان عنه، مشيراً إلى أن الدوري سينتهي في 10 سبتمبر المقبل على أن ينطلق الموسم الجديد منتصف أكتوبر المقبل.

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وأكد رئيس اتحاد القدم أن برمجة المباريات ستتيح فرصة كافية لراحة الفرق بحيث

تكون أقلها 72 ساعة بين مباراتي الفريق الواحد، مبيناً في الوقت ذاته أنه تم مراعاة مشاركات الأندية الخارجية بحيث تتفادى الضغط عليها.

ونوه المسحل إلى أن الاتحاد يتابع قضية عودة اللاعبين الأجانب إلى أنديتهم قبل استئناف المسابقات، متوقعاً أن يتم اكتمال عودة جميع اللاعبي الأجانب والمدربين والأجهزة الفنية مطلع يوليو المقبل كحد أقصى.

وحول قضية تمديد عقود اللاعبين أوضح، أن الاتحاد السعودي ملتزم في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائلا:"لا أتوقع حدوث مشاكل في هذا الجانب، لأن القوانين تمنع تعاقد اللاعبين قبل نهاية الموسم".