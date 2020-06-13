السهلاوي يجدد عقده مع التعاون لمدة موسمين

انتهى مسؤولي مجلس إدارة نادي التعاون السعودي رسميًا من إجراءات تجديد عقد محمد السهلاوي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية موسم 2022م.
وأكدت صحيفة “الرياضية” السعودية أن فيتور كامبيلوس المديرالفني لفريق التعاون هو من طالببتجديد عقد السهلاوي للموسم المقبل، حسب التقرير الفني الذي رفعه إلى إدارة التعاون، وكان الفيصل بالصفقة رؤية وتوصية المدرب البرتغالي.
ووقع السهلاوي صاحب الـ32 عامًا للتعاون في الفترة الشتوية الماضية لمدةستة أشهر فقط، إلا أن نجاح تجربته مع النادي خلال الفترة القصيرة جعل التعاون يوقع لموسمين معه.
وكان السهلاوي تعرض لتمزق في وتر العضلة الخلفية للفخذ، وذلك على خليفة مشاركته في مباراة الهلال ضمن منافسات الجولة الـ 21، وفي الوقت الراهن وصل للجاهزية الكاملة وأصبح جاهزًا لياقيًا وبدنيًا لـ عودةالدوري السعودي.
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