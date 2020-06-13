شاهد.. ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد ليفانتي

حرصًا من "بوابة الوفد" لمتابعيها تقدم لكم ملخص وأهداف ، مباراة فالنسيا ضد ليفانتي التي أنتهت الأمس الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولةالثامنة والعشرين من الدوري الإسباني " الليجا ".
سجل هدف فالنسيا اللاعب رودريجو مورينو في الدقيقة 89، ثم أدرك التعادل جونزالو ميليرو في الدقيقة 98 منالوقت بدل الضائع.
وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نطيب روجي مارتي لاعب ليفانتي في الدقيقة 76 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل فالنسيا المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة ، في حين يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.
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