شاهد.. ملخص وأهداف مباراة فالنسيا ضد ليفانتي

حرصًا من "بوابة الوفد" لمتابعيها تقدم لكم ملخص وأهداف ، مباراة فالنسيا ضد ليفانتي التي أنتهت الأمس الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، ضمن منافسات الجولة

الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني " الليجا ".

سجل هدف فالنسيا اللاعب رودريجو مورينو في الدقيقة 89، ثم أدرك التعادل جونزالو ميليرو في الدقيقة 98 من

الوقت بدل الضائع.

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وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نطيب روجي مارتي لاعب ليفانتي في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل فالنسيا المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة ، في حين يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.