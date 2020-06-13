رياضة | خلال أيام.. الأهلي يحسم صفقة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال أيام.. الأهلي يحسم صفقة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

أيام قليلة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

و يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم إضافي مع الفريق.

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وهناك اتفاق شبه نهائي بين الأهلي ورمضان صبحي على أن يستمر مع الأهلي بشكل نهائي ولكن بشرط عدم وصول أي عروض أوروبية له قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل رسمي.

واقترب الأهلي بشكل كبير من انهاء صفقة رمضان صبحي بشكل كبير بعد أن كثف احد مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد بشأن اللاعب.

ويتبقى فقط أن ينهي النادي الأحمر التفاصيل المادية مع نادي هيدرسفيلد والتوصل إلى اتفاق يناسب الطرفين ليتم الإعلان بعد ذلك عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.