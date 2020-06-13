رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يبدو السيناريو كالتالي دعوة الانديه ومناقشتها ف امكانية العوده الاجابه ستكون نلجأ للتصويت التصويت سيكون بالالغاء للدورى الموافقه علي لعب الكأس بحث موعد الدورى الجديد وكل عام وانتم بخير".

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بالوقت الحالي بعد انتشار جائحة كورونا التي راح ضحيتها الآلاف من الأشخاص حول العالم وإصابة الملايين.

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وفي سياق متصل، كشف أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة، المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، عن السبب وراء تفضيل الجبلاية استكمال بطولة كأس مصر عن الدوري العام.

وأشار إلى أن السبب يرجع إلى أن عدد المباريات المتبقية قليلة، وهذا يعد أسهل من استئناف بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبد الله، في تصريحات تلفزيونية، "اقتراح استكمال منافسات بطولة كأس مصر لأنه يتبقى فقط 9 مواجهات وهي بالتأكيد أسهل من استكمال بطولة الدوري الممتاز".

وأوضح أن هناك مقترحين لاستكمال البطولة، الأول أن تكون تجربة للإجراءات الاحترازية، والثاني هو أن كأس مصر بطولة خاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وتمثل الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الأندية هي من ستحدد في النهاية استكمال البطولتين من عدمهما، وذلك بعد عقد اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بشأن تحديد مصير استكمال النشاط الكروي.