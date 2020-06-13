رياضة | خسائر مالية فادحة في الدوري الألماني رغم استئنافه

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خسائر مالية فادحة في الدوري الألماني رغم استئنافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الخسائر المتوقعة للبوندسليجا هذا الموسم على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد في العالم ، حيث من المنتظر أن يخسروا حوالي 150 مليون يورو من إيرادات حقوق البث التليفزيوني.

وتوقعت مجلة كيكر الألمانية الرياضية، تحقيق الأندية الألمانية 36 التابعة لدوري الدرجتين الأولى والثانية، في موسم 2020-2021، إيرادات بقيمة 1.2 مليار يورو بدلاً من 1,35 مليار يورو كان منصوصاً عليها في العقد الإعلامي الحالي.

واستندت المجلة في تقريرها إلى خطاب بهذا الخصوص، بعثت به اللجنة المالية التابعة لرابطة الدوري الألماني إلى الأندية 36.

يشار إلى حدوث مشاكل في مدفوعات حقوق البث التلفزيوني، بعد توقف الدوري الألماني بسبب جائحة كورونا.