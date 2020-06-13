رياضة | موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.

موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

وكان فايلر قد غادر مصر أمس الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

Advertisements

وستستغرق إجازة فايلر في سويسري حوالي أسبوع أو 10 أيام كأقصى تقدير ثم سيعود بعد ذلك لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 15 يونيو القادم.