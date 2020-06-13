رياضة | موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي موعد عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.
موعد عودة فايلر لقيادة تدريبات الأهلي
وكان فايلر قد غادر مصر أمس الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.
وستستغرق إجازة فايلر في سويسري حوالي أسبوع أو 10 أيام كأقصى تقدير ثم سيعود بعد ذلك لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.
وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 15 يونيو القادم.