رياضة | الجزيرة الإماراتي يكشف مفاجأة بشأن التفاوض مع فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزيرة الإماراتي يكشف مفاجأة بشأن التفاوض مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي الجزيرة الإماراتي على أنباء التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي لتولى مهمة تدريب الفريق.

وانتشرت العديد من الانباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى دخول نادي الجزيرة في مفاوضات مع فايلر وتقديم عرض ضخم له ليتولى مهمة تدريب الفريق في الموسم القادم.

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ونفى نادي الجزيرة كل الأنباء المنتشرة حول دخول النادي في مفاوضات مع فايلر مؤكدا أن المدرب السويسري ليس ضمن اهتمامات الفريق من الأساس.

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد رينيه فايلر لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه مع الفريق الأحمر بنسبة 20%.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.