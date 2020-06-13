شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد مويس عن عودة الدوري الإنجليزي: هناك الكثير من الأمور لم تتضح بعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال ديفيد مويس، مدرب ويستهام يونايتد، إن الحديث عن استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بدأ مبكرًا للغاية في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا في خضم معاناتها من الأزمة الصحية لفيروس كورونا سريع العدوى.

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا في مارس الماضي، بعد ظهور الفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 41 ألف شخص في بريطانيا.

وفي الشهر الماضي فتحت الحكومة البريطانية الباب أمام عودة رياضات الصفوة في البلاد، وقالت رابطة الدوري الممتاز، إنها قررت استئناف مباريات البطولة في 17 يونيو الجاري.

وأضاف «مويس» لصحيفة «تايمز»: «مع ظهور هذه المناقشات كنت أعتقد أن النقاش في غير محله».

وتابع المدرب الأسكتلندي: «جاء هذا النقاش المتعلق بعودة النشاط الكروي في الوقت الذي كان يموت فيه عدد كبير جدًا من الناس في المستشفيات ودور الرعاية».

وأردف «مويس»: «في رأيي كان هذا الوقت غير مناسب لمناقشة بعض الجوانب الخاصة بمباريات كرة القدم. كان علينا الانتظار حتى يكون التوقيت مناسبًا».

ورغم موافقة جميع أندية الدوري الممتاز (20 فريقًا) الخميس الماضي على قواعد وإجراءات وقائية لتطبيقها عند استئناف البطولة، يرى «مويس» أن هناك الكثير من الأمور والتساؤلات التي لم تتضح بعد.

Advertisements

وقال عن ذلك: «هل تم إخضاع سائق الحافلة للفحص؟ وإذا كنا سنسافر جوًا، فهل تم فحص الجميع. متى تم ذلك ومن قام بذلك؟، لا أعتقد أننا سنحصل على جميع الأجوبة المطلوبة، لكن لابد لنا من المضي قدمًا في ذلك».

ويحتل ويستهام يونايتد المركز 16 بين فرق البطولة، وسيبدأ رحلة العودة للمباريات في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في 20 يونيو الجاري.