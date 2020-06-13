شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقود السباق على توقيع «سانشو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح نادي ليفربول في صدارة السباق على توقيع الجناح الإنجليزي لنادي بروسيا دورتموند الألماني جادون سانشو، والذي من المتوقع أن يرحل عن قلعة سيجنال إيدونا بارك في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة Le10Sport الفرنسية إلى أن الريدز أصبحوا هم المفضلين حاليًا للحصول على توقيع اللاعب في الصيف متفوقين على جميع منافسيهم على خدمات النجم الشاب.

وكان اسم «سانشو» قد ارتبط في الأشهر الماضية بالعديد من الأندية ولا سيما مانشستر يونايتد الإنجليزي وعملاقي إسبانيا ريـال مدريد وبرشلونة، إلا أنه يبدو الآن أقرب لمجاورة النجم محمد صلاح في ليفربول.

ويتألق الدولي الإنجليزي بشدة هذا الموسم في ألمانيا، إذ لعب 40 مباراة بالقميص الأصفر والأسود سجل خلالهم 20 هدفًا كما نجح في صناعة 20 آخرين.