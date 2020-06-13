شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبدالغني: حزين لما يحدث من تراشق على قناتي الأهلي والزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مجدي عبدالغني، نجم الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، إن ما يحدث من تراشق على قناتي الأهلي والزمالك «أمر مؤسف».

وأضاف «عبدالغني»، في تصريحات على قناة نادي زمالك: «زعلان لما يحدث، لم تنشأ قناة الأهلي أو قناة الزمالك للتراشق، المفروض كل واحد يتحدث عن ناديه والجماليات والإيجابيات إللي في ناديه، وكل واحد يبقى في حالة، ماينفعش نستغلها إن نجيب في سيرة ده وده».

وتابع: «ماينفعش قناة ريال مدريد تطلع تتكلم عن برشلونة وأن تجيب برشلونة، ما ينفعش قناة ليفربول تتكلم عن إيفرتون».

وأكد: «لازم نبقى قدوة، وإننا نقضي على الفتنة بين الناس، مش نكون سبب فيها، أن شخصيا لست مع برنامج ملك وكتابة على قناة الأهلي لأنه يخلق فتنة، ولست مع أن تقوم قناة الزمالك بالرد بهذه الطريقة، القنوات لم تخلق للتراشق».