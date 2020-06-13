شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اهداف ايموبيلي الثلاثين تضعه على القائمة المصغرة لاهداف مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 كشفت صحيفة الدايلي مايل البريطانية عن اهتمام نادي ​مانشستر يونايتد​ يسعى الى ضم لاعب نادي ​لاتسيو​ ​سيرو ايموبيلي​ الذي يبلغ من العمر 30 عاماً، حيث قام المسؤولون عن الصفقات في الاولد ترافورد بوضع قائمة مصغرة للاعبين الممكن ضمهم في خط الهجوم خلال الفترة القادمة.

واضافت الصحيفة ان ايموبيلي جذب اهتمام ادارة الشياطين الحمر بعد ان سجل 30 هدفاً في الموسم الحالي مع فريقه، وهو الذي قد يرغب في الانتقال خارج اسوار ملعب اولمبيكو الخاص بلاتسيو باي طريقة ممكن.

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