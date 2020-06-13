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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفانور : اطمح لاستكمال مشوار الدوري مع شباب الاهلي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
أكد البرازيلي لوفانور هنريكي لاعب شباب الاهلي الاماراتي أنه يطمح إلى استكمال مشوار دوري الخليج العربي مع فريقه وأن يساهم في احرازهم اللقب لاسيما ان الفريق يتصدر البطولة برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن ملاحقهم المباشر العين .
واضاف أنه ينتظر موقف شباب الاهلي بشأن تفعيل قرار تمديد عقده خاصة أن الرغبة موجودة من الطرفين في انتظار أن تتضح الأمور بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة بعد حسم اتحاد الكرة لمصير الموسم.
وكشف هنريكي ( 30 عاما) عن تلقيه عدة عروض من أندية خارجية سواء في البرازيل أو إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا، بالإضافة إلى آخر من كوريا الجنوبية، إلا أنه يفضل البقاء في الإمارات كونه يشعر بالراحة والامان مع اسرته .
وختم أنه يتدرب يوميا تحت قيادة مدرب لياقة ، وأنه يعمل على رفع جهوزيته البدنية حتى يكون في أفضل حالاته سواء تم استئناف الدوري أو الاستعداد لموسم جديد.
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