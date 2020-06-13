شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب يرحب بعودة الدوري السعودي ويحدد موعد التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 رحب نادي ​الشباب السعودي​ برفع تعليق النشاط الرياضي بدءاً من 21 حزيران/يونيو الحالي على أن تعود المنافسات الرياضية ابتداءا من 4 آب/أغسطس المقبل.

وحدد الشباب في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم 21 الشهر الجاري موعدا لانطلاق تدريبات الفريق وفق إجراءات السلامة المتبعة استعدادا لاستئناف الدوري . وكان فريق الشباب في المركز الثامن في ترتيب جدول ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​ برصيد 31 نقطة قبل تعليق الموسم الرياضي في آذار /مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

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