شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 110 مليون باوند قيمة الانتقالات التي يسعى ليفربول لضمها من وولفرهمبتون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان ​ليفربول​ يسعى الى القيام بصفقتين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم من نادي ​وولفرهمبتون​ تصل قيمتهما الى ما يقارب من 110 مليون باوند، حيث يرغب المدير الفني الالماني للفريق الاحمر يورغن كلوب بالحصول على خدمات روبن نيفيس واداما تراوري.

في وقت لفتت الصحيفة البريطانية الى ان متصدر ​الدوري الانكليزي الممتاز​ ليفربول قد يتجه الى التخلي عن كل من شيردان شاكيري، جيني فينيالدوم، نابي كيتا وادام لالانا خلال فترة الانتقالات الصيفية نفسها.

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