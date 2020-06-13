شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطالب إدواردو المبالغة تُعقد مفاوضاته مع اهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 دخل نادي ​الاهلي السعودي​ في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع وكيل أعمال البرازيلي ​كارلوس إدواردو​ لاعب الهلال من أجل ضمه بدءا من منافسات الموسم الرياضي المقبل.

Advertisements وينتهي عقد ادورادو مع الهلال بنهاية شهر حزيران /يونيو الحالي ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه لتجديد . ووفقا لصحيفة الشرق الاوسط فان المفاوضات بدأت تتعقد مع مطالب ادورادو المبالغة خصوصاً في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية للأندية بسبب فيروس كورونا . واشارت الصحيفة من مصدر في نادي الاهلي الى ان هذه الامور الخلافية يمكن تخطيها في حال كانت هناك رغبة صادقة من الطرفين لإتمام هذا التعاقد بشكل رسمي.

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