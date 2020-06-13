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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطالب إدواردو المبالغة تُعقد مفاوضاته مع اهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
دخل نادي الاهلي السعودي في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال من أجل ضمه بدءا من منافسات الموسم الرياضي المقبل.
وينتهي عقد ادورادو مع الهلال بنهاية شهر حزيران /يونيو الحالي ولم يتوصل لاتفاق مع ناديه لتجديد .
ووفقا لصحيفة الشرق الاوسط فان المفاوضات بدأت تتعقد مع مطالب ادورادو المبالغة خصوصاً في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية للأندية بسبب فيروس كورونا .
واشارت الصحيفة من مصدر في نادي الاهلي الى ان هذه الامور الخلافية يمكن تخطيها في حال كانت هناك رغبة صادقة من الطرفين لإتمام هذا التعاقد بشكل رسمي.
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