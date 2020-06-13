شكرا لقرائتكم بعد مبادرة عبد الغني.. متى يتقابل الخطيب ومرتضى لأول مرة كرئيسين للقطبين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ونظيره بالأهلي محمود الخطيب، بالجلوس سوياً واجراء صلح بينهما ونزع فتيل الفتن بين القطبين.

وقال مجدي عبد الغني:" أدعو الطرفان لضبط النفس والهدوء والتصالح ونزع فتيل الفتنة بين الناديين، وأتمنى ألا يتحدث طرف على الاّخر وأن يكون رفع شأن ناديهما هو الهدف الأساسي فقط دون التطرق للطرف الاّخر، كاشفا أن حسن حمدي رئيس الأهلي السابق كان يزور الزمالك، كذلك كمال درويش خلال ولايته للزمالك كان يتجه لزيارة النادي الأهلي.

الملفت للنظر أن علاقة الخطيب ومرتضى منصور لم تكن على ما يرام منذ تولي الأول رئاسة الأهلي استمرار الثاني في رئاسة الزمالك، حيث كان يتحاشى الخطيب الصدام مع مرتضى، ويمتنع عن حضور الأحداث التي يتواجد فيها رئيس النادي الغريم، بل ويعتذر عن حضور أي مناسبة يدعى لها رئيس القلعة البيضاء.

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وباءت محاولات الصلح بين رئيسي الأهلي والزمالك بالفشل، في ظل تحفظ الخطيب على التصالح مع مرتضى، خاصة مع الهجوم المستمر عليه من قبل الأخير عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما وضع لها حدا أسطورة الأهلي السابق بقطع العلاقات بين الطرفين.

وكان آخر محاولات الصلح بين الطرفين بعدما قدم الخطيب اعتذارا رسميا عن عدم السفر مع الأهلى إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري، وذلك لظروف صحية خاصة به ، وكانت العديد من التقارير ربطت إمكانية الصلح بين الخطيب ومرتضى فى الإمارات بتدخل عدد من الشخصيات بينهما على خلفية ما حدث بين محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق ومرتضى منصور عندما تصالحا فى السوبر عام 2016 بعد خلاف شديد بينهما .

وشهدت الأيام الماضية خلافا حادا بين محمود الخطيب ورئيس الزمالك بسبب هجوم مرتضى منصور عليه بشكل مستمر وهو ما آثار غضب الخطيب وقرر اللجوء إلى اللوائح والقوانين وتقديم العديد من الشكاوى ضد مرتضى منصور فى محاولة للحصول على حقوقه.