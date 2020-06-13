شكرا لقرائتكم جيرالدو مطلوب فى الجزائر عبر بوابة المولودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي عرضاً من نادي مولودية الجزائر للإنتقال لصفوفه في الموسم المقبل بعدما بات رحيل اللاعب عن الأهلي أمراً شبه مؤكد مع نهاية الموسم الجاري ، وفي هذا الشأن علم ، "الخليج 365" أن الجناح الأنجولي تلقى خلال الفترة الماضية تلقي إتصالات من أحد وكلاء اللاعبين باللعب في الدوري الجزائري وتحديداً في فريق المولوية الذي إنضم لقائمة الأندية التى ترغب في لاعب الأهلي وكان من بينها أيضاً النجم الساحلي التونسي حيث بدأت العديد من الأندية الخارجية تخطب ود جيرالدو للتعاقد معه في الموسم المقبل.

Advertisements

ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى ، وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.