شكرا لقرائتكم البحر والرمل والساحرة المستديرة.. آخر إطلالات أوباما فى فترة العزل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر يوسف أوباما صانع ألعاب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بمداعبة الكرة على أحد الشواطئ، مستغلاً فترة التوقف الحالية للأنشطة الرياضية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، في الجمع بين الرياضة والتنزه، للحفاظ على لياقته البدنية، واستعداداً لعودة المسابقات الرياضية خلال الفترة المقبلة، وعلق أوباما على الصورة بشعار نادي الزمالك بالإضافة إلى قلب.



أوباما

في سياق متصل، رفض يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في اطار رغبته في صنع تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي، ورفض يوسف أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.

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وبدأ يوسف أوباما مسيرته الكروية مع ناشئى القلعة البيضاء، وفى موسم 2013/2014 تم تصعيده للفريق الأول لنادى الزمالك وشارك مع الفريق فى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا وكأس مصر والكونفدرالية والسوبر الأفريقى والسوبر المصرى، حيث شارك مع الزمالك فى 116 مباراة بمختلف البطولات أحرز خلالهم 20 هدفًا وصنع 17 هدفًا، فيما توج مع قلعة ميت عقبة بـ 8 بطولات هى: "كأس مصر 4 مرات والدورى الممتاز مرة واحدة والكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة والسوبر المصرى مرة واحدة والسوبر الأفريقى مرة واحدة، فيما خرج فى عدد محطات كان أبرزها فترته مع الاتحاد السكندرى ووادى دجلة.

وشارك يوسف أوباما مع الاتحاد السكندرى فى 35 مباراة أحرز خلالها 9 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، فيما شارك مع وادى دجلة فى 14 مباراة وسجل هدفين وصنع هدف.

أما عن مشاركات يوسف أوباما، مع الزمالك هذا الموسم، فشارك فى 24 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالهم هدفين، فيما يُعد أكثر لاعبى الأبيض صناعة للأهداف فى المباريات التى شارك فيها تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حيث شارك معه فى 18 مباراة لمدة 1489 دقيقة، أحرز خلالهم هدفين وصنع 6 أهداف.