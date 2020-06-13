شكرا لقرائتكم خبر عن "جناح" الأهلي مطلوب فى مولودية الجزائر الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً من نادى مولودية الجزائر للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل، بعدما بات رحيل اللاعب عن الأهلى أمراً شبه مؤكد مع نهاية الموسم الجارى، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن الجناح الأنجولى تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال للدورى الجزائرى وتحديداً فى فريق المولوية الذى انضم لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم لاعب الأهلى، وكان من بينها أيضاً النجم الساحلى التونس، حيث بدأت العديد من الأندية الخارجية تخطب ود جيرالدو للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى، وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.